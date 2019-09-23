В Свердловской области выпал первый снег

Зима напомнила о своем приближении жителям Свердловской области. В регионе 23 сентября выпал первый снег.

Пользователи социальных сетей активно делятся кадрами природного явления. На одной из таких записей видно, что крупные хлопья снега обильно засыпают городские улицы и деревья, не успевшие сбросить еще зеленую листву.

«Такого снегопада давно не знали здешние места. А снег не знал и падал, земля была прекрасна, прекрасна и чиста», - прокомментировал снятое им видео снегопада один из пользователей «ВКонтакте».

На текущей неделе в Свердловской области синоптики пообещали похолодание до минусовых температур. Заморозки ожидаются 24 и 25 сентября. В целом погода в регионе будет терпимой: днем +5-7 градусов, ночью температура будет опускаться до ноля.