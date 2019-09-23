В Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

На нефтеперерабатывающем заводе в Киришском районе Ленинградской области произошло факельное возгорание. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.

© ДТП и ЧП Ленинградская область Он-Лайн СПб, vk

По информации ведомства, площадь пожара составила 90 квадратных метров.

«К месту немедленно были направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и руководство Главного управления МЧС России по Ленинградской области», - информирует МЧС.

© МЧС РФ

К настоящему моменту возгорание на НПЗ ликвидировано. К его тушению были привлечены 75 человек и 23 единицы техники. Во время ЧП никто не пострадал. Пожару был присвоен второй ранг.