В Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
К настоящему моменту спасателям удалось ликвидировать возгорание на НПЗ.
© Фото: ДТП и ЧП Ленинградская область Он-Лайн СПб, vk
На нефтеперерабатывающем заводе в Киришском районе Ленинградской области произошло факельное возгорание. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.
По информации ведомства, площадь пожара составила 90 квадратных метров.
«К месту немедленно были направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и руководство Главного управления МЧС России по Ленинградской области», - информирует МЧС.
К настоящему моменту возгорание на НПЗ ликвидировано. К его тушению были привлечены 75 человек и 23 единицы техники. Во время ЧП никто не пострадал. Пожару был присвоен второй ранг.