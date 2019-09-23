Пентагон извинился перед штурмующими «Зону 51»

В Пентагоне извинились за угрозы, которые разместил их сотрудник в Twitter в адрес участников штурма закрытой военной базы в Неваде, известной как «Зона 51».

«Последнее, что увидят в своей жизни миллениалы (родившиеся после 1980 года), если осмелятся напасть на "Зону 51", будет вот это», - говорилось в сообщении.

К записи была прикреплена фотография стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Твит оперативно изъяли. Вместо него появилось извинение, в котором говорилось, что предыдущее сообщение не совпадает с мнением министерства.

Напомним, в конце июня некий житель Калифорнии предложил в шутку напасть на «Зону 51», чтобы узнать, есть ли на базе образцы внеземной жизни. Он создал в Facebook страницу под девизом «Они не остановят нас всех» и предложил всем собраться в Неваде на штурм базы.

К 20 сентября желающих принять участие в акции набралось более двух миллионов. За несколько дней до объявленного штурма воздушное пространство над базой было закрыто, территорию обнесли дополнительными рядами колючей проволоки, перед воротами установили барьер с шипами. Однако на «штурм» пришли всего несколько десятков человек.

«Зона 51» является предметом многочисленных теорий заговора в США. По слухам, на базе якобы находятся останки космических кораблей инопланетян, а также секретные лаборатории с пришельцами, над которыми спецслужбы США проводят опыты. На самом же деле там разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения ВВС США.