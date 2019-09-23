Снег с дождем обрушатся на Москву

В столичном регионе ожидается затяжное похолодание. Синоптики прогнозируют, что сегодня, 23 сентября, воздух прогреется не выше 6-7 градусов тепла.

Утром местами ожидается мокрый снег с дождем, а порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, поэтому метеочувствительные люди могут чувствовать себя плохо, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее в Росгидрометцентре предупредили, что на этой неделе температура ночью будет опускаться ниже нулевой отметки не только в области, но и в Москве. Начиная со вторника и всю рабочую неделю температура ночью будет в диапазоне -1… +1 градус. Днем столбики термометров могут подняться до 9 градусов тепла.