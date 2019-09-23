Волочкова назвала возможную причину болезни Заворотнюк

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк может быть вызвана процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом рассказала известная балерина Анастасия Волочкова.

«Я могу только опираться на информацию, которой я обладаю, что да, все-таки это произошло и начало именно прогрессировать - эта болезнь и опухоль - после того, как Настя сделала ЭКО», - заявила Волочкова в эфире телеканала НТВ.

По мнению балерины, одним из факторов развития заболевания мог быть возраст Заворотнюк (48 лет - прим. ред.). Волочкова также напомнила, что процедуру ЭКО проходила скончавшаяся в 2015 году певица Жанна Фриске.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк госпитализирована в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Тринадцатого сентября СМИ сообщили о резком ухудшении состояния здоровья актрисы. По неподтвержденным данным, у звезды развился отек мозга.

В начале прошлой недели стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Позже появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.

Стоит отметить, что официальные представители Заворотнюк никак не комментируют все эти сообщения.