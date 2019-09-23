Старейшая в мире туркомпания Thomas Cook объявила о ликвидации

Старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook объявила о принудительной ликвидации. Ее клиентам - сейчас это 600 тысяч человек - грозит выселение из отелей. Великобритания уже ищет возможности экстренной доставки своих граждан на родину.

Причина коллапса - огромный долг. Турфирма пыталась добиться его реструктуризации, но переговоры провалились. Теперь сотни офисов Thomas Cook в разных странах закроют, 22 тысячи человек лишатся работы.

Фирма Thomas Cook была основана в 1841 году, и долгое время играла на рынке путешествий ведущую роль. Именно она придумала так называемые пакетные туры, быстро завоевавшие популярность. Однако в последнее время туристы все чаще предпочитают самостоятельность организовывать свой отдых.