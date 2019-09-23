Захваченные пиратами у Камеруна российские моряки возвращаются домой

Сегодня, 23 сентября, трое российских моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна, вернутся на родину.

Напомним, 15 августа у порта Дуала, у берегов Камеруна, было захвачено грузовое судно, принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt. Из 12 членов экипажа восемь оказались в заложниках, среди которых трое россиян: старший помощник из Санкт-Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска. Власти Камеруна вступили с пиратами в переговоры, чтобы понять их намерения, цели и требования. Вскоре были выдвинуты требования о выкупе. И только сейчас заложников удалось освободить.

По сообщению МИД РФ, трое российских моряков уже на свободе. Накануне их доставили в Германию. Самочувствие россиян удовлетворительное, угрозы здоровью нет.