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Захваченные пиратами у Камеруна российские моряки возвращаются домой

Тамара Астапенкова
06:54 23.09.2019
Грузовое судно, принадлежащее немецкой компании, было захвачено 15 августа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня, 23 сентября, трое российских моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна, вернутся на родину.

Напомним, 15 августа у порта Дуала, у берегов Камеруна, было захвачено грузовое судно, принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt. Из 12 членов экипажа восемь оказались в заложниках, среди которых трое россиян: старший помощник из Санкт-Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска. Власти Камеруна вступили с пиратами в переговоры, чтобы понять их намерения, цели и требования. Вскоре были выдвинуты требования о выкупе. И только сейчас заложников удалось освободить.

По сообщению МИД РФ, трое российских моряков уже на свободе. Накануне их доставили в Германию. Самочувствие россиян удовлетворительное, угрозы здоровью нет.

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