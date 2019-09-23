В США назвали лауреатов телепремии Emmy

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в театре Microsoft проходит 71-я церемония вручения престижной в США телевизионной премии Emmy.

Emmy называют прайм-тайм премией, поскольку она вручается Академией телевизионных наук и искусств за передачи, транслируемые в вечерние часы наиболее активного просмотра.

Сериал «Чернобыль» удостоился Emmy в двух номинациях - как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), а также за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).

Сериал «Удивительная миссис Мейзел» отмечен наградой за исполнение комедийной мужской роли второго плана (Тони Шэлуб) и исполнение комедийной женской роли второго плана (Алекс Борштейн). Сериал «Барри» получил премию в номинации за исполнение главной комедийной мужской роли (Билл Хейдер). Комедийный сериал «Дрянь» (Fleabag, 2016-2019) удостоился Emmy за режиссуру, сценарий, исполнение главной комедийной женской роли (Фиби Уоллер-Бридж).

Самым лучшим телевизионным сериалом был признан «Черное зеркало: Брандашмыг» Дэвида Слэйда. Сериал «Игра престолов» удостоился премии в номинации лучший драматический сериал.

Трансляцию мероприятия ведет телеканал Fox.