По дорогам памяти: в Италии стартовал автопробег по суворовским местам

Из Италии в Швейцарию стартовал автопробег на советских ретро-автомобилях, который пройдет по суворовским местам. Он приурочен к 220-летней годовщине перехода армии великого полководца Александра Суворова через Альпы.

Участники намерены повторить путь, который русская армия проделала во время Итальянского и Швейцарского походов. В колоне пойдут «Волги», «Победы» и «Жигули». Стартует автопробег немного севернее Милана. Участники посетят перевал Сен-Готард, возложат цветы к памятнику русских воинов возле Чертова моста, а финиширует у музея Суворова в швейцарском городе Линталь.

Ранее инициатор проекта, учредитель и директор Аукционного дома Егоровых Николай Егоров рассказывал, что планируется доехать до Цюриха, чего Суворову не удалось. Поход русской армии через Альпы имел большое стратегическое значение и стал одним из крупнейших военных действий по своему размаху и продолжительности.