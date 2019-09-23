Росстат подсчитал средний возраст невест в России

Согласно статистическим данным, средний возраст российской невесты увеличился на восемь лет. Если раньше большинство девушек выходили замуж в возрасте от 18 до 24 лет, то сейчас под венец, как правило, отправляются, в возрасте от 25 до 34.

Социологи связывают это с желанием еще до создания семьи получить хорошее образование, построить карьеру, купить жилье и пожить для себя. Одной из причин более позднего вступления девушек в брак ученые называют популярность браков гражданских, когда пары не регистрируют отношения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Любопытно, что средний возраст женихов не изменился. Большинство мужчин, как и раньше, идут в ЗАГС в интервале от 25 до 34 лет.