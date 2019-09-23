Врачи назвали смертельно опасные сочетания лекарств

Одновременный прием некоторых препаратов может вызвать серьезные проблемы со здоровьем и даже стать причиной смерти. О лекарствах, которые ни в коем случае не следует принимать вместе, рассказали медицинские специалисты.

Так, недопустимо смешивать обезболивающие и антидепрессанты. В худшем случае это может вызвать желудочное кровотечение. Комбинация противовоспалительных и успокоительных также чаще вызывает кровотечения в желудочно-кишечном тракте, чем прием этих препаратов по отдельности.

К возникновению массивного внутреннего и кишечного кровотечения, кровоизлиянию в мозг, геморрагическому инсульту может привести одновременный прием аспирина и антикоагулянтов для лечения тромбозов, так как оба средства разжижают кровь. Опиоиды в сочетании с ацетаминофеном способны вызвать серьезную почечную недостаточность.

Особо опасно принимать обезболивающие вместе с успокоительными, сообщает портал «МедикФорум». Это может привести к замедлению ритма сердца или дыхательных движений и, как итог, летальному исходу.