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Минфин РФ анонсировал масштабное сокращение госслужащих

Ян Брацкий
04:55 23.09.2019
Кадровая реформа призвана поддержать уровень ежемесячного жалования госслужащего на конкурентном уровне.
Минфин РФ анонсировал масштабное сокращение госслужащих
© Фото: dumagov ruTwitter.com, Globallookpress

Количество госслужащих в России будет сокращено. Глобальное реформирование сферы госуправления стартует в следующем году. Как заявила первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко, планируется масштабное сокращение «армии» чиновников и увеличение зарплаты оставшимся.

Если не пойти на такие шаги, то жалование чиновников будет индексироваться только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем государственным служащим, казне придется выделять по 100 миллиардов рублей в год, подчеркнула Нестеренко.

«Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», - уверена замминистра.

По задумке Минфина, госаппарат будут сокращать в два этапа. На первом это произойдет в «автоматическом» режиме. Численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, территориальных органов - на 5% и уже к 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%.

На втором этапе территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и преобразованы в филиалы со статусом юрлиц и без подразделений. Это также приведет к дополнительному сокращению численности служащих.

Новый формат, считает Нестеренко, будет напоминать компактные фронт-офисы, в которых упразднят подразделения, решающие организационные, информационные, документационные, финансово-экономические и прочие вопросы.

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