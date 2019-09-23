Эксперты составили список самых небезопасных паролей

Специалисты назвали самые небезопасные пароли для «умных» сетевых устройств и гаджетов. Оказалось, что чаще всего при попытке подобрать логин и пароль хакеры оставляют оба поля пустыми.

Для выявления наиболее частых комбинаций, которые вводят для взлома хакеры, немецкая компания-разработчик антивируса Avira создала специальную «приманку», которая имитировала сигнал устройства. Злоумышленники вводили различные логины и пароли, пытаясь получить к ним доступ, в результате чего удалось собрать статистику самых небезопасных сочетаний.

Так, в 25,6% случаев хакеры просто оставляли оба поля пустыми. Далее следовали комбинации, которые устанавливаются по умолчанию: «admin/QWestM0dem» и «admin/airlive» (в 24% попыток). В 23,5% использовались стандартные сочетания «admin/admin», «support/support» и «root/root», говорится на сайте компании.

По словам специалистов, в этой ситуации виноваты не пользователи, которые ленятся менять учетные данные, а разработчики и производители «умных» устройств. Профессионалы отмечают, что от обычных людей нельзя ожидать, что они будут менять конфигурацию протоколов, о которых «даже не слышали».