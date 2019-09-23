Космический «Орел»: в России построят универсальный корабль для полетов на Луну

Россия построит универсальную версию пилотируемого космического корабля «Орел», ранее известного как «Федерация». До сих пор планировалось создание отдельных версий для полетов к Луне и на Международную космическую станцию (МКС). О глобальных планах рассказали в «Роскосмосе».

В настоящее время ведутся работы по созданию двух экземпляров корабля «Орел». Первый станет полноразмерным макетом для испытаний при запуске на ракете «Ангара-А5П», а второй – полноценным многоразовым кораблем для летных испытаний и последующей эксплуатации.

«Транспортный корабль нового поколения согласно техническому заданию предназначен для осуществления полетов на околоземную и за пределы околоземной орбиты, в том числе к Луне», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы «Роскосмоса».

Первые летные испытания корабля намечены на 2023 год. Запуск планируется совершить с космодрома «Восточный». Еще через год на орбиту должен отправиться российский беспилотник, а в 2025 году «Орел» причалит к стыковочному модулю МКС.

Окончательно перейти к эксплуатации нового корабля планируется в 2028 году. В 2029 экипаж «Орла» облетит Луну и спустя еще год высадит первых россиян на ее поверхность, планируют в «Роскосмосе».

Также в госкорпорации отметили, что системы нового космического корабля должен обеспечить безопасное возвращение экипажа на Землю.