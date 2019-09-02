Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

100 дней Зеленского: как изменилась Украина с новым президентом

Виталий Акиньшин
03:44 02.09.2019
Главное достижение первых 100 дней Зеленского - фактическое подчинение себе Верховной рады. На досрочных выборах его партия «Слуга народа» забрала большинство депутатских мест.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergei Chuzavkov, Globalllookpress

Президент Украины Владимир Зеленский отметил свои первые сто дней у власти и наконец-то смог определиться - с кем же он собирается работать и идти дальше. На неделе стали известны имена нового премьера, генпрокурора, спикера Рады и прочих руководителей страны.

Главное достижение первых 100 дней Зеленского - фактическое подчинение себе Верховной рады. На досрочных выборах его партия «Слуга народа» забрала большинство депутатских мест. На первом заседании 29 августа президент получил всю власть в стране в свои руки.

Главой правительства был назначен 35-летний Алексей Гончарук - до этого он работал заместителем руководителя офиса президента Зеленского. В большой политике замечен не был. О нем вообще мало что известно.

«По закону, нужно зайти во фракцию, мы ему задаем вопросы и узнаем хоть - кто это? Этого не произошло. Зал проголосовал, потому что они за все что хочешь проголосуют. И все замечательно. Мы не получили ответы, поэтому не голосовали», - высказался сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» Вадим Рабинович.

Кандидатуру министра обороны ждали всей Радой. Андрей Загороднюк опоздал, и возможно поэтому рассказать депутатам кто он такой не успел. Его утверждение было тоже лишь формальностью.

«Он будет таким кабинетным министром. Это уже очевидно, он будет продолжать, как он видит это, подгонять структуру генерального штаба и ВС Украины под натовские стандарты. А там очень много запросов как раз не только военного характера, но и политического. Начиная от борьбы с коррупцией, начиная от сокращения высшего комсостава. Его роль в любых обострениях будет носить минимальный характер», - пояснил политолог Кирилл Молчанов.

Непросто проходит и перемещение из одного правительства в другое министра внутренних дел Арсена Авакова. Несколько сотен человек с зажженными фаерами у офиса президента требовали не допустить коррупционера Авакова в новое правительство. Но Владимир Зеленский в соцсетях ответил, что уволить министра не может, так как не он назначал. Впрочем, ни для кого не секрет, что это плата Зеленского за слив Порошенко.

«Аваков сохранил свое кресло за выслугу перед Зеленским. Когда он прогарантировал проведение выборов, где пресекал различные скупки и схемы Порошенко. По сути, пошел на прямой конфликт с Порошенко и, в случае если бы Зеленский проиграл, то Авакову пришлось бы из страны бежать», - добавил Молчанов.

Самого же Порошенко сейчас больше беспокоят его собственные, уголовные дела. Тем более, что новая Рада приняла в первом чтении закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Став президентом, Зеленский обещал прекратить войну на Донбассе - отдал приказ отвести войска от линии соприкосновения и запретил открывать ответную огонь. Но именно сейчас в ДНР и ЛНР новое обострение.

Владимир Зеленский позиционирует себя как президента мира. В День независимости Украины он даже отменил традиционный военный парад и заменил его шествием достоинства.

Но возможность побывать на настоящем военном параде у Зеленского есть. Девятого мая 2020 года на Красной площади, во время празднования 75-летия Победы. Администрация президента России отправит Владимиру Зеленскому соответствующее приглашение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.09.2019, 04:07
Встречали с оркестром: учебный корабль «Перекоп» прибыл на главную базу Северного флота
Дата01.09.2019, 00:49
Поветкин победил Фьюри и стал чемпионом WBA International
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата01.09.2019, 17:24
В Рособоронэкспорте рассказали о миллиардных контрактах по итогам МАКС-2019
Дата01.09.2019, 18:22
Избирательная память: как Польша пытается переписать историю Второй мировой войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:28 В стране и мире
Пенсионный фонд предложил поменять порядок выплат накопительных пенсий
03:44 В стране и мире
Видео
100 дней Зеленского: как изменилась Украина с новым президентом
03:28 В стране и мире
Видео
«Дориан» приближается: в Южной Каролине объявлена эвакуация жителей
02:38 Спорт
Видео
Фанаты ЦСКА в день матча устроили дебош в Туле: видео
02:30 В стране и мире
Усилить темпы: к строительству космодрома «Восточный» могут привлечь военных
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Уникальные эксперименты и эксклюзивные проекты: чем удивит новый телевизионный сезон на «Звезде»
Редчайшая находка: двухголовую черепаху обнаружили в США
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Видео
«Кажется, они его подстрелили»: момент ликвидации стрелка в Техасе попал на видео
Видео
Первого сентября на «Звезде» стартует новый телевизионный сезон
Видео
Болид разорвало на части: опубликовано видео смертельной аварии на «Формуле-2»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.