Пентагон извинился за угрозы уничтожить участников штурма «Зоны-51»

Минобороны США извинилось за сообщение в Twitter, в котором один из сотрудников оборонного ведомства угрожал подвергнуть бомбардировке участников штурма секретной базы ВВС США Homey Airport. Этот объект расположен в пустыне Невада и широко известен как «Зона-51».

Сторонники теории заговора полагают, что на территории базы находятся доказательства существования внеземной жизни, которую официальное правительство всячески скрывает. Скандальный твит был размещен 20 сентября на одном из медийных сервисов Минобороны США.

«Миллениалы в случае попытки рейда на "Зону-51" сегодня увидят последним в своей жизни вот это», - гласила запись, к которой прилагалось изображение тяжелого бомбардировщика B-2 Spirit.

Скандальное сообщение было удалено, а пресс-служба Пентагона принесла свои извинения, сообщает интернет-портал Business Insider.

«Наш сотрудник прошлой ночью разместил твит, который ни в коей мере не соответствует позиции министерства обороны. Этот твит был неуместен, и мы приносим извинения за эту ошибку», - говорится в сообщении пресс-службы.

Слухи о подготовке штурма одного из самых засекреченных объектов армии США стали стремительно распространяться с июля этого года, после того, как один из пользователей Facebook предложил всем неравнодушным собраться 20 сентября неподалеку от «Зоны-51» и взять ее штурмом.

Желание принять участие в акции изъявили 2 миллиона человек. Брать приступом военную базу ВВС в итоге не стали. Около 2 тысяч активистов ограничились участием в увеселительных мероприятия в окрестных городках неподалеку от Homey Airport.