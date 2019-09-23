Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пентагон извинился за угрозы уничтожить участников штурма «Зоны-51»

Ян Брацкий
03:33 23.09.2019
В пресс-службе Пентагона заявили, что сообщение одного из его сотрудников является неуместным и не отражает позицию Минобороны США.
Пентагон извинился за угрозы уничтожить участников штурма «Зоны-51»
© Фото: Rootkit01, Twitter

Минобороны США извинилось за сообщение в Twitter, в котором один из сотрудников оборонного ведомства угрожал подвергнуть бомбардировке участников штурма секретной базы ВВС США Homey Airport. Этот объект расположен в пустыне Невада и широко известен как «Зона-51».

Сторонники теории заговора полагают, что на территории базы находятся доказательства существования внеземной жизни, которую официальное правительство всячески скрывает. Скандальный твит был размещен 20 сентября на одном из медийных сервисов Минобороны США.

«Миллениалы в случае попытки рейда на "Зону-51" сегодня увидят последним в своей жизни вот это», - гласила запись, к которой прилагалось изображение тяжелого бомбардировщика B-2 Spirit.

Скандальное сообщение было удалено, а пресс-служба Пентагона принесла свои извинения, сообщает интернет-портал Business Insider.

«Наш сотрудник прошлой ночью разместил твит, который ни в коей мере не соответствует позиции министерства обороны. Этот твит был неуместен, и мы приносим извинения за эту ошибку», - говорится в сообщении пресс-службы.

Слухи о подготовке штурма одного из самых засекреченных объектов армии США стали стремительно распространяться с июля этого года, после того, как один из пользователей Facebook предложил всем неравнодушным собраться 20 сентября неподалеку от «Зоны-51» и взять ее штурмом.

Желание принять участие в акции изъявили 2 миллиона человек. Брать приступом военную базу ВВС в итоге не стали. Около 2 тысяч активистов ограничились участием в увеселительных мероприятия в окрестных городках неподалеку от Homey Airport.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.09.2019, 18:53
Между молотом и наковальней: на что рассчитывает Киев, не подписывая «формулу Штайнмайера»
Дата23.09.2019, 03:54
Небесный гром: в Бурятии провели боевые пуски С-400
Дата21.09.2019, 20:00
Трое россиян стали чемпионами мира по боксу в своих весовых категориях
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата20.09.2019, 05:00
Минобороны опубликовало яркие кадры применения ЗРК «Тор»
Дата22.09.2019, 01:35
Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:54 Армия
Видео
Небесный гром: в Бурятии провели боевые пуски С-400
03:28 В стране и мире
Эксперты рассказали о набирающем популярность способе интернет-мошенничества
02:23 В стране и мире
Ученые назвали продукты, замедляющие старение
02:09 В стране и мире
Семь человек пострадали в ДТП с лосем в Псковской области
01:36 В стране и мире
Назван худший самолет Второй мировой войны
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Снегопад и метель накрыли сочинский курорт «Роза Хутор»: видео
Видео
Массовая драка с охраной в ТК в Уфе попала на видео
Видео
Женщина с детьми на квадроцикле врезалась в забор в Подмосковье: видео
Пить или не пить: в России вводится «индекс самогона»
Видео
Удар «Змей Горыныча»: кадры применения установок УР-77 на учениях «Центр-2019»
Видео
Кадры попадания ракеты «Искандер-М» по цели в Казахстане: замедленная съемка
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.