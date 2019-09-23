Семь человек пострадали в ДТП с лосем в Псковской области
Пострадавшие в аварии пассажиры и водитель микроавтобуса были госпитализированы с различными травмами в больницу.
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Семь человек пострадали при столкновении микроавтобуса с лосем. Инцидент произошел накануне поздно вечером в Опочецком районе Псковской области на автодороге Санкт-Петербург – Невель. Животное внезапно выбежало на проезжую часть и водитель не успел среагировать.
Всех пострадавших с места ДТП госпитализировали в ближайшие лечебные учреждения. У водителя микроавтобуса и его пассажиров диагностированы многочисленные травмы и ушибы. Сильнее всех пострадал мужчина, находившийся за рулем, у него перелом ноги, сообщает Псковское агентство информации.
На месте работают представители оперативно-следственной группы и сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства необычной аварии. О состоянии лося издание не сообщает.