Семь человек пострадали в ДТП с лосем в Псковской области

Семь человек пострадали при столкновении микроавтобуса с лосем. Инцидент произошел накануне поздно вечером в Опочецком районе Псковской области на автодороге Санкт-Петербург – Невель. Животное внезапно выбежало на проезжую часть и водитель не успел среагировать.

Всех пострадавших с места ДТП госпитализировали в ближайшие лечебные учреждения. У водителя микроавтобуса и его пассажиров диагностированы многочисленные травмы и ушибы. Сильнее всех пострадал мужчина, находившийся за рулем, у него перелом ноги, сообщает Псковское агентство информации.

На месте работают представители оперативно-следственной группы и сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства необычной аварии. О состоянии лося издание не сообщает.