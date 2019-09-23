СМИ назвали сроки восстановления саудовских НПЗ после атаки дронов

На восстановление уничтоженной инфраструктуры саудовской нефтедобывающей государственной компании Saudi Aramco могут уйти месяцы. В настоящее время руководство корпорации обратилось к подрядчикам с просьбой оказать срочную помощь, при этом стоимость услуг может составить несколько сотен миллионов долларов, сообщает Wall Street Journal.

«Мы все еще находимся в отчаянном поиске некоторых деталей. Все не так прекрасно и безоблачно, как вы можете подумать», - приводит издание слова источника в саудовском правительстве.

После атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии официальный Эр-Рияд заявил о сокращении добычи углеводородов более чем в два раза – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона баррелей.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых ведет боевые действия арабская коалиция возглавляемая Саудовской Аравией. Тем не менее госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за произошедшее на Иран, пообещав предоставить неопровержимые доказательства. В Тегеране отвергли все обвинения в свой адрес.