Трамп и Эрдоган провели телефонный разговор

Лидер США Дональд Трамп и президент США Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Переговоры состоялись по инициативе турецкой стороны.

Во время беседы обсуждались двусторонние отношения стран. Кроме того, были затронуты региональные вопросы.

Ожидается, что Трамп и Эрдоган также проведут встречу в Нью-Йорке в рамках 74-й Генассамблеи ООН. Ее дата и место пока не назначены, сообщает агентство VOA.

Ранее главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с поставками Анкаре российских зенитных ракетных систем С-400. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выразил сожаление, что США были вынуждены исключить Турцию из программы производства новейших истребителей F-35.