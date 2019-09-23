Трамп и Эрдоган провели телефонный разговор
Главы двух стран обсуждали двусторонние отношения.
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Лидер США Дональд Трамп и президент США Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Переговоры состоялись по инициативе турецкой стороны.
Во время беседы обсуждались двусторонние отношения стран. Кроме того, были затронуты региональные вопросы.
Ожидается, что Трамп и Эрдоган также проведут встречу в Нью-Йорке в рамках 74-й Генассамблеи ООН. Ее дата и место пока не назначены, сообщает агентство VOA.
Ранее главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с поставками Анкаре российских зенитных ракетных систем С-400. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выразил сожаление, что США были вынуждены исключить Турцию из программы производства новейших истребителей F-35.