РФ официально объявила о присоединении к Парижскому соглашению в ООН

Москва присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Об этом с трибуны 74-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке объявил спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

По его словам, Россия приняла Парижское соглашение постановлением правительства от 20 сентября и стала полноправным его участником. Он подчеркнул, что РФ уже сейчас занимает лидирующие позиции по сокращении эмиссии парниковых газов – с 1990 года выбросы снизились почти вдвое.

«Речь идет о 41 миллиарде тонн эквивалента СО2, что в масштабе планеты позволило в совокупности замедлить глобальное потепление на целый год», - заметил он.

Кроме того, по словам Эдельгиреева, энергобаланс в России уже сегодня соответствует низкоуглеродным требованиям. Так, более половины первичных энергоресурсов приходится на природный газ, а более трети производства составляют полностью безуглеродные источники.

«Изменение климата – наш общий вызов, здесь нет места попыткам политизации и внесения в климатическую повестку дня конфликтной проблематики, разделению государств по блоковым принципам», - резюмировал он.

Ранее постановление о принятии Парижского соглашения по климату подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. При этом он сделал акцент на развитии экономики страны согласно условиям внедрения экологических технологий.