Вышинский станет постоянным экспертом Совета по правам человека

Недавно освобожденный из-под стражи руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом по международному сотрудничеству в области прав человека по вопросам защиты прав россиян за границей в комиссии Совета по правам человека при президенте России.

Об этом журналистам рассказал глава комиссии Александр Бронд. Ранее он провел встречу с Вышинским, на которой была затронута тема обоюдного освобождения удерживаемых лиц Россией и Украиной.

«Я предложил Кириллу продолжать сотрудничество с нашей комиссией, стать ее постоянным экспертом в вопросах защиты прав журналистов, освещения в СМИ вопросов нарушения прав россиян за рубежом. Он это предложение принял и сказал, что по возможности будет участвовать в заседаниях комиссии, готов оказывать экспертную поддержку относительно Украины и других зарубежных стран», - цитирует РИА Новости заявление Брода.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая прошлого года по подозрению в поддержке самопровозглашенных народных республик Донбасса и государственной измене. Суд восемь раз продлевал срок содержания Вышинского под стражей. При этом журналист отрицал свою вину и последовательно доказывал, что его преследование незаконно.

Двадцать восьмого августа глава портала был освобожден. Москва и Киев обменялись задержанными и осужденными 7 сентября. Каждая из сторон отпустила 35 человек, в числе которых оказались и 24 украинских моряка, ставшие участниками вооруженной провокации в российских территориальных водах Черного моря.