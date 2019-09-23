Молчаливая «Пангея»: российские пограничники в Арктике досмотрели яхту, не отвечающую на радиозапросы

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» провел в Арктике досмотр яхты «Пангея» известного путешественника Майкла Хорна. Парусное судно совершает переход по морям Северного Ледовитого океана от Берингова пролива до архипелага Шпицберген.

Яхта была обнаружена техническими средствами БПК, однако не отвечала на запросы. Поэтому члены инспекторско-досмотровой группы погрануправления ФСБ России по западному арктическому району приняли решение осмотреть парусник.

На борт «Пангеи» российские офицеры поднялись на границе Баренцева и Карского морей между архипелагами Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. На судне находились восемь мужчин и две женщины: граждане России, США, Германии, Польши, Франции, Швейцарии и ЮАР. Самого мореплавателя на яхте не оказалось.

Осмотрев судно и проверив документы у находившихся на борту, российские пограничники позволили экипажу следовать своим курсом. Нарушений законодательства Российской Федерации в ходе досмотра яхты выявлено не было.