США отменят визы для граждан Польши

США отменят визы на въезд для граждан Польши. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп во время встречи с польским лидером Анджеем Дудой в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам главы США, безвизовый въезд для граждан Польши сейчас находится в разработке.

«Мы совершаем отмену виз для Польши. Это находится в работе. Прямо сейчас мы работаем над структурой. Но вы можете сообщить польскому народу и полякам в США, что президент Трамп сделал это и никто не мог сделать этого долгое время», - приводит обращение Трампа к Дуде сайт Белого дома.

Лидеры двух государств также подписали декларацию о сотрудничестве в военной сфере. В частности, в ней говорится, что стороны подтвердили планируемое увеличение численности войск США в Польше на тысячу человек – до 5,5 тысяч.