«Дориан» приближается: с побережья Южной Каролины эвакуируют 830 тысяч жителей

Мощный ураган «Дориан» уже превратил Багамские острова в гигантскую зону бедствия. Теперь он стремительно разворачивается на север и на этой неделе может обрушиться на Джорджию и Южную Каролину.

По этой причине на всем побережье штата Южная Каролина объявлена эвакуация населения, которая коснется 830 тысяч человек. Вывозить людей начнут в полдень понедельника 2 сентября (19.00 по Москве). Об этом заявил губернатор штата Генри Макмастер, пишет AP.

Также в связи с надвигающейся угрозой во вторник, 3 сентября, не будут работать школы и государственные учреждения штата.

В Южной Каролине уже введен режим ЧС, он также объявлен в штатах Флорида, Джорджия и Северная Каролина.

Урагану «Дориан», сформировавшему в Атлантическом океане, присвоена пятая категория, соответствующая наивысшему уровню мощности. Максимальная скорость ветра достигает порядка 300 км/ч. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия.