Повод для импичмента: в США предлагают расследовать предполагаемое давление Трампа на Киев

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры в июле текущего года. Доподлинно неизвестно, о чем говорили Трамп и Зеленский по телефону в июле, но в сентябре это может стоить кресла главе Белого дома. Конгресс США готов инициировать процедуру импичмента, если будет доказана попытка оказать давление на Киев.

Член Конгресса США Адам Шифф заявил, что если президент действительно пытался запугать зарубежного лидера и заставить его сделать что-то неправомерное, например, отыскать компромат на своего политического соперника - то импичмент может быть единственным адекватным ответом.

Бывший вице-президент США и главный оппонент Трампа на президентских выборах Джо Байден потребовал опубликовать расшифровку разговора с Зеленским. Якобы в этой непринужденной беседе Трамп как минимум 8 раз просил собеседника начать расследование против сына Джо Байдена.

В свою очередь, Трамп обвинения называет абсурдными, заявляя, что разговор носил в основном поздравительный характер. По версии Трампа, давить на власти Украины пытались сами Байдены, шантажируя миллиардами долларов и даже требуя уволить прокурора, который пытался начать расследование против семейного бизнеса.

Выборы президента США в 2020 году, но кампания, судя по всему, уже началась. И этот скандал - очередная попытка политических противников отыскать компромат друг на друга.