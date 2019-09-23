США и Польша подписали декларацию о военном сотрудничестве

Американский президент Дональд Трамп и глава Польши Анджей Дуда подписали Совместную декларацию о военном сотрудничестве. Подписание состоялось в Нью-Йорке.

«Мы подписываем Совместную декларацию по улучшению оборонного сотрудничества Польши и США. У нас отличные отношения с Польшей», - сказал Трамп.

Сразу после подписания президенты пожали друг другу руки, после чего проследовали в комнату на двустороннюю встречу.

В декларации, которая была опубликована министерством обороны Польши сразу после ее подписания, говорится, что стороны подтвердили планируемое увеличение численности войск США в Польшу на тысячу человек вместо 4,5 тысячи нынешних.

Вместе с тем, стороны согласовали места на польской территории, где планируется размещение американских войск. В частности, Познань была определена в качестве места расположения штаба дивизионного командования, а также группы поддержки сухопутных войск США.

Также на территории Дравско-Поморске будет размещен главный штаб учебного центра боевого применения вооруженных сил Польши и США. В населенном пункте Вроцлав-Страховице расположится штаб транспортной авиабазы Вооруженных сил США.

В настоящее время Польша и США ведут переговоры о наиболее подходящем месте на территории польской стороны для танковой бригады боевой группы, уточняет Reuters.

Накануне США одобрили продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35. Сумма сделки составит 6,5 миллиарда долларов.

В июне этого года в Вашингтоне начали работу над удовлетворением запроса официальной Варшавы на покупку F-35. При этом польская сторона заявила о готовности ускорить процесс приобретения самолетов, если Соединенные Штаты откажутся поставлять их в Турцию.