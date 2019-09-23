Красный пульс: под поверхностью Марса обнаружили загадочный источник магнитных сигналов

Миссия по исследованию Марса InSight Lander получила первые результаты своей работы. Специальный аппарат зафиксировал неизвестные магнитные импульсы, исходящие из самых недр Красной планеты.

Ночные исследования позволили установить, что примерно в полночь магнитное поле планеты начинает пульсировать. Определить причину космическому аппарату InSight Mars Lander сразу не удалось.

Посадочный модуль обнаружил специфический электропроводящий слой толщиной около 6,4 километра, который скрыт глубоко под поверхностью планеты. Ученые предполагают, что он может представлять собой глобальный резервуар жидкой воды.

В случае, если гипотеза подтвердится, это может означать, что перспектива жизни на Красной планете гораздо более возможна, чем могло казаться ранее. Как передает слова ученых National Geographic, дальнейшие исследования имеют важнейшее значение, так как может повлечь за собой опровержение установившихся ранее позиций касательно жизни на планете в лучшую сторону.