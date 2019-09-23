Российские моряки с захваченного в Камеруне судна прибыли в Москву

В Москву прибыли два российских моряка, освобожденных с захваченного судна «Мармалайта» у берегов Камеруна. Речь идет о капитане Владимире Слепченко из Владивостока и старшем механике Олеге Дружинине из Мурманска. Ожидается, что в ближайшее время моряки отправятся домой.

Третий член команды - старший помощник Николай Ружницкий - сразу направился в родной город Санкт-Петербург.

Пятнадцатого августа у порта Дуала вблизи берегов Камеруна было захвачено грузовое судно. Оно принадлежит немецкой компании MarConsult Schiffahrt. Восемь членов экипажа из двенадцати оказались в заложниках, среди них - трое россиян: старший помощник из Санкт-Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска.

Власти Камеруна начали переговоры с пиратами с целью выяснить их намерения и мотивы. Позже оказалось, что злоумышленники требовали выкуп. Лишь накануне заложников удалось освободить.

Самочувствие россиян удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает, уточняет ТАСС.