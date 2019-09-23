Ученые назвали продукты, замедляющие старение

Употребление в пищу некоторых продуктов напрямую связано с увеличением продолжительности жизни. К ним, например, относятся зеленый чай, творог и помидоры, рассказала изданию «Аргументы и факты» диетолог Марият Мухина.

По ее словам, вывод о пользе определенной еды для замедления старения сделали ученые, изучив рацион долгожителей разных стран. К ней, в первую очередь, относятся продукты, содержащие антиоксиданты – вещества, которые противостоят свободным радикалам, разрушающим ДНК и вызывающим умирание клеток.

Так, для увеличения продолжительности жизни рекомендуется каждый день пить зеленый чай – один из лидеров по количеству антиоксидантов. Финики, по словам Мухиной, при помощи никотиновой кислоты восстанавливают поврежденные клетки. Также они стабилизируют психику человека и улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Облепиха за счет содержания ретинола помогает сохранять молодость кожи и глаз, марганец в чернике участвует в формировании гиалоурановой кислоты и запускает синтез гормонов и клеток крови. Немаловажно включить в рацион и кисломолочные продукты.

«Творог, простокваша, йогурты, кефир, кумыс… В составе натуральных кисломолочных продуктов – полезные аминокислоты, витамины, а ещё кальций, селен, фтор, медь», - объяснила диетолог.

Еще одним продуктом долгожителей является томат: в нем содержится антиоксидант ликопин. Это вещество защищает от раковых опухолей, сердечно-сосудистых болезней, спасает от переедания и набора веса.