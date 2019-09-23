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«Шансон при нем стал другим»: певец Жека рассказал о наследии Михаила Круга

Егор Левин
21:09 23.09.2019
Артист отметил, что многие предпринимают попытки копировать манеру исполнения Кругом своих песен, но никто не сможет стать таким же, как он.
«Шансон при нем стал другим»: певец Жека рассказал о наследии Михаила Круга
© Фото: taurus.spb.ru

Исполнитель шансона Евгений Григорьев, более известный поклонникам как Жека, рассказал о своем отношении к трагической гибели Михаила Круга и о наследии, которое он оставил после себя. Об этом он рассказал в интервью «360».

«Мы потеряли одного из ведущих артистов этого жанра. Шансон при жизни Михаила Круга стал другим. Руководствуясь наследием этого великого шансонье, мы подхватили знамя шансона и понесли его дальше», - заявил певец.

Жека также отметил, что многие предпринимают попытки копировать особенности исполнения Кругом своих песен, но никто не сможет стать таким же, как он. При этом, он подчеркнул, что, даже со временем потеряв интерес к расследованию дела, все равно рад тому, что убийцы найдены, а творчество Круга не уходит в небытие.

«Очень хорошо, что песни Михаила Круга исполняют артисты разных направлений и жанров», - подытожил Жека.

Напомним, ранее Следственный комитет России установил все подробности нападения на дом Михаила Круга, во время которого артист погиб. Шансонье убили в 2002 году в его доме в Твери. Стало известно, что осужденные Александр Агеев и Дмитрий Веселов проникли в дом Круга, и он застал их на месте преступления. Началась драка, в ходе которой Веселов убил исполнителя.

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