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Без тормозов: мошенники нашли способ списывать деньги с карты через агрегаторы такси

Павел Ремнев
21:58 23.09.2019
Мошенники воруют аккаунты пользователей, поскольку к ним зачастую привязан номер банковской карты. Снять деньги невозможно, но вот использовать аккаунт для поездок на такси вполне реально.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Столичные власти обязали агрегаторов такси передавать им персональные данные своих сотрудников - водительские удостоверения и полисы ОСАГО - в городскую информационную систему. Однако пока еще нет информации о механизме контроля за списанием средств за поездки. Агрегаторы требуют хранить данные карточек, но не всегда гарантируют их правомерное использование.

Ежедневно воруют десятки, а может и сотни аккаунтов. Зачем они злоумышленникам? Очень просто: к ним привязана важнейшая для человека информация, а именно - номер банковской карты. Напрямую снять деньги невозможно, но вот использовать аккаунт для поездок на такси вполне реально.

То, что такой вид мошенничества уже приобрел коммерческий масштаб, показывает легкость, с которой можно получить поездку с очень большой скидкой. Для этого следует найти в Telegram нужного бота и согласиться с условиями. При этом отмечается, что система «ни за что не несет ответственности». В таком случае поездки на такси могут осуществляться с 50% дисконтом: платить нужно не таксисту, а переводом на счет, который придет. В результате, деньги уйдут человеку, укравшему чужой аккаунт, а поездка будет произведена за счет уже обворованного пользователя.

Любителей сэкономить это не останавливает: спрос рождает предложение. Злоумышленники воруют аккаунты буквально от любых сервисов: заказ еды, развлечения, путешествия, авиабилеты, покупки и даже документы. Чаще всего источник утечки персональных данных - сам человек. Типичный сценарий: на почту приходит письмо, в котором сообщается о том, что якобы не может поступить денежный перевод.

«Вы нажимаете на ссылку, которая находится в письме, ссылка ведет на сайте мошенников, который, тем не менее, сделан практически один в один как сайт банка. Вы вводите туда свой логин и пароль и дальше ничего не происходит, естественно. Потому что это не сайт банка» - рассказал специалист по защите от утечек информации Алексей Раевский.

По словам пресс-секретаря агрегатора сервисов такси Натальи Рожковой, пользователям не следует никому передавать трехзначный код, чтобы «исключить проблемы с недобросовестным использованием средств на банковской карте».

В настоящее время самый надежный способ защититься от мошенников - держать на карте ровно столько денег, сколько нужно на поездку или покупку. Остальные средства лучше хранить на другом счете. И вот его не нужно не привязывать ни к каким аккаунтам.

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