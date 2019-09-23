Делегация Украины официально отказалась от участия в ПАСЕ из-за России

Глава новой делегации Украины в ПАСЕ заявила об официальном отказе страны участвовать в грядущей осенней сессии. Она должна пройти с 30 сентября по 4 октября, и Киев не планирует подавать на нее документы.

В заявлении делегации говорится, что отказ является ни чем иным, как реакцией Украины на возвращение в ПАСЕ России. По мнению украинской стороны, РФ сделала это без выполнения требований резолюции ассамблеи. Также в опубликованном в Facebook тексте содержится призыв к проведению в связи с этим расширенных консультаций.

Ранее депутат партии «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что Украина не может не реагировать на нарушение ПАСЕ ее собственных принципов, также имея ввиду возвращение к заседаниям российской делегации.