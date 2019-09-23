Лавров и глава МИД Японии обсудят мирный договор

Глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым широкий круг вопросов, включая мирный договор. Ожидается, что переговоры состоятся в ходе встречи министров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки отметил, что, предположительно, встреча состоится 25 сентября.

«Пока не уверен, но уже договоренность есть», - подчеркнул он.

Кодзуки добавил, что это будет первая встреча глав МИД России и Японии.

«Планируется обсудить широкий круг политических и экономических вопросов и, конечно, проект мирного договора», - цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что встреча Лаврова с главой министерства иностранных дел Японии находится в проработке.