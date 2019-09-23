Лавров и глава МИД Японии обсудят мирный договор
Глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым широкий круг вопросов, включая мирный договор. Ожидается, что переговоры состоятся в ходе встречи министров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки отметил, что, предположительно, встреча состоится 25 сентября.
«Пока не уверен, но уже договоренность есть», - подчеркнул он.
Кодзуки добавил, что это будет первая встреча глав МИД России и Японии.
«Планируется обсудить широкий круг политических и экономических вопросов и, конечно, проект мирного договора», - цитирует его РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что встреча Лаврова с главой министерства иностранных дел Японии находится в проработке.