«Историческая ересь»: в Госдуме оценили заявление МИД Эстонии об «оккупации» со стороны СССР

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал кощунством отрицание роли Советского Союза в освобождении Европы от фашистских захватчиков и приравнивание его к ним.

Слуцкий не стал особенно стесняться в выражениях, описывая свое отношение и тотальное несогласие с ранее опубликованным заявлением Министерства иностранных дел Эстонии, в котором ведомство назвало СССР «оккупантом».

«Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о “советской оккупации”. Мы никогда не признаем такой трактовки», - написал Слуцкий в Twitter.

Напомним, в МИД Эстонии считают, что СССР вместо освобождения страны во военное время якобы захватил балтийскую республику. Несмотря на общеизвестные исторические факты, эстонские власти также возмущены тем, что Россия якобы пытается свести к минимуму «преступления советского режима».