СМИ: в аэропорту Шереметьево тягач протаранил самолет
В СМИ появилась информация, что тягач въехал в двигатель самолета А320. Однако представитель пресс-службы аэропорта данную информацию опроверг и добавил, что произошло лишь легкое соприкосновение тягача с воздушным судном.
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В столичном аэропорту Шереметьево тягач с контейнерными телегами столкнулся с самолетом казахстанской авиакомпании Air Astana.
Ранее в СМИ появилась информация, что тягач въехал в двигатель самолета А320.
Однако, как уточнил начальник пресс-службы международного аэропорта Шереметьево Роман Генис, инцидент произошел ранним утром, и никакого серьезного столкновения не было.
«Въезда, либо столкновения, не было. Тележка на прицепе при движении слегка соприкоснулась с двигателем воздушного судна», - рассказал он «Звезде».
По словам представителя пресс-службы авиакомпании, все подробности инцидента будут представлены во вторник, 24 сентября. Обстоятельства происшествия выясняются.