В России доработали предложение о сохранении прожиточного минимума при взыскании долгов

Российское правительство доработало инициативу, ранее предложенную депутатами, в соответствии с которой при списании долгов из зарплаты или пенсии у человека остается прожиточный минимум. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Он подчеркнул, что в настоящее время у должников после соответствующей процедуры могут остаться средства меньше прожиточного минимума. Граждане при этом могут оказаться без средств для пропитания и других минимальных расходов.

Несмотря на то, что Гражданский процессуальный кодекс РФ гарантирует должникам сохранение суммы, равное прожиточному минимуму, соответствующее уточнение отсутствует в законе «Об исполнительном производстве».

Авторы инициативы добавляют: на практике сохранение регионального прожиточного минимума гарантируется должнику лишь при единовременном изъятии наличных, однако не распространяется на периодические выплаты - зарплату или пенсию. Таким образом, принятие законопроекта может ликвидировать этот пробел в законодательстве.

Также отмечается, что предлагаемое ограничение не будет действовать при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, а также при «возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и ущерба, причиненного преступлением».