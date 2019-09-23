«Мы пели вместе про Владимирский централ»: Жириновский рассказал о дружбе с Кругом

Политик и депутат Государственной думы РФ Владимир Жириновский рассказал «Звезде» о своем отношении к раскрытию Следственным комитетом РФ обстоятельств гибели шансонье Михаила Круга, с которым они были лично знакомы. Жириновский по сей день скорбит о трагедии и придерживается мнения, что преступники изначально не могли избежать наказания.

По мнению политика, в ходе криминальных разборок с течением времени практически все, кто в том или ином виде являлся фигурантом громкого дела, избавились друг от друга, поэтому последнему «осведомителю» было фактически нечего терять и он мог не бояться мести от «коллег по цеху».

«Все друг друга перестреляли, и дело закрыто. Но мы потеряли певца. Веселов, Агеев, Осипов – они все преступники, их нет никого. Но нет и Михаила Круга, который был особенным певцом. Он приходил в Думу, был моим внештатным помощником. Мы даже пели с ним на каком-то мероприятии песню “Владимирский централ”», - рассказал Жириновский.

Политик подчеркнул, что как певец Михаил Круг никому не мешал и отметил, что случившийся с ним инцидент является чисто криминальной разборкой.

«Бандиты не понимают, что убивают человека, который нужен половине страны, миллионам и миллионам», - заявил депутат.

Отвечая на вопрос о том, почему не удавалось найти убийц в течение 17 лет, Жириновский заявил, что все дело было в том, что они были организованной бандой, на руках которой множество грабежей и смертей, из-за чего они научились хорошо скрывать следы.

«Если бы это был залетный воришка, его бы быстро нашли, а это были местные разборки, местная банда. У них все устоялось, они могли где-то отсидеться», - подытожил Жириновский.

Напомним, ранее Следственный комитет России установил все подробности нападения на дом Михаила Круга, во время которого артист погиб. Шансонье убили в 2002 году в его доме в Твери. Стало известно, что осужденные Александр Агеев и Дмитрий Веселов проникли в дом Круга, и он застал их на месте преступления. Началась драка, в ходе которой Веселов убил исполнителя.