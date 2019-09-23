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Иностранные лоукостеры подали заявку на полеты в Россию

Наталия Майорова
20:16 23.09.2019
За счет этих лоукостеров уже к 2025 году в Петербург можно будет привлечь до шести миллионов дополнительных туристов ежегодно.
Иностранные лоукостеры подали заявку на полеты в Россию
© Фото: pixabay

Крупнейшие лоукостеры Европы - Ryanair, EasyJet и WizzAir - подали заявки на полеты из аэропорта Санкт-Петербурга. В августе ирландская, британская и венгерская компании предоставили планы маршрутных сетей для полетов из Пулково, сообщил директор «Воздушных ворот Северной столицы» Леонид Сергеев.

Он отметил, что за счет этих лоукостеров уже к 2025 году в Петербург можно будет привлечь до шести миллионов дополнительных туристов ежегодно. В Пулково планируется открыть в тестовом режиме седьмую степень «свободы воздуха» -благодаря ей авиакомпания может перевозить пассажиров и грузы между двумя государствами без посадки в стране ее регистрации.

Согласно предварительным планам маршрутов, иностранные лоукостеры будут осуществлять перевозки весь год с разницей в частоте перелетов летом и зимой - 60% и 40% соответственно.

Сергеев подчеркнул, что переговоры с Минтрансом РФ планируется продолжать. «Воздушные ворота Северной столицы» уже направили в ведомство сетку маршрутов в 33 страны: 13 из них было одобрено, сообщает РБК.

В прошлом году вице-премьер России Максим Акимов сообщил, что власти страны разрабатывают экономическую модель авиаотрасли для повышения инвестиционной привлекательности данной сферы, а также для избежания банкротств компаний. Таким образом, в нашей стране может появиться еще одна авиакомпания-лоукостер.

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