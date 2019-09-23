Премьер Чехии отметил бесполезность антироссийских санкций

Санкции Евросоюза против России до сих пор не принесли желаемого результата. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Он отметил, что Западу следует вести диалог с РФ, но, в то же время, ослаблять «давление» на Москву не стоит.

«Прежде всего, мы должны помочь Украине в конфликте с Россией и затем нормализовать отношения с Россией и положить конец конфликту», - цитирует его Welt.

По его мнению, ЕС необходимо проявить активность в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке.

В январе этого года Бабиш заявлял, что Евросоюз не справился со сложившейся ситуацией в Сирии. Более того: в ЕС нет единого мнения в миграционном вопросе. Бабиш признал, что Европа покинула свои позиции в Сирии и не справилась с ситуацией в стране, не реализовав свое влияние.