Точка в деле Круга: какой запомнили трагическую ночь убийства шансонье его родные и коллеги

Одно из самых громких уголовных дел последних лет успешно завершено – Следственный комитет России назвал имена людей, виновных в гибели шансонье Михаила Круга. Убийцей исполнителя оказался член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов, подельники которого спустя 17 лет после его собственной смерти рассказали об обстоятельствах нападения на дом певца в Тверской области.

Изначальным замыслом преступников была кража ценностей, после которой шансонье должен был обратиться за помощью к криминальному авторитету и стать его должником. Но не все пошло по плану.

Вадим Русаков, сосед Михаила Круга, рассказал «Звезде», что покушение произошло во время салюта, поэтому никто не слышал выстрелов. По словам мужчины, шансонье сам дошел до его дома и обратился за помощью, после чего они доехали до больницы. Но пули нанесли множество повреждений, и Круг умер уже после операции.

Правоохранители в ходе расследования провели в доме певца следственный эксперимент. Один из участников нападения, Александр Агеев, рассказал подробности трагической ночи 2002 года. По его словам, в дом Михаила Круга он проник вместе Дмитрием Веселовым, который, собственно и стрелял в певца.

Тогда, в 2002 году, убийство музыканта стало настоящим шоком среди его поклонников и коллег по сцене. Его популярность была ошеломляющей, Круг имел гастроли, концерты и полные залы по всей стране.

За эти годы следователи проделали огромную работу. Отрабатывались самые разные версии. Спустя 17 лет в деле Михаила Круга поставлена точка.