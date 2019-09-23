«Не может попасть месяцы»: Петросяна не пускают в квартиру

Сергей Жорин, адвокат Евгения Петросяна, рассказал «Звезде» о том, что юморист на протяжении многих месяцев не может попасть в свою квартиру на Зачатьевском переулке. Сам Петросян буквально накануне сетовал об этом в социальных сетях, отмечая, что потерял доступ к коллекционным книгам, рукописям и рабочим документам.

«Это не новость. На протяжении всего судебного процесса он не может попасть в свою квартиру на Зачатьевском переулке, где у него находятся личные вещи, рабочие предметы. Степаненко устанавливает условия доступа, которые невозможны для Петросяна: если изначально она была категорически против, то сейчас устанавливает даты, когда его нет в Москве. И он действительно не может попасть туда много месяцев», - рассказал он.

Вместе с тем, Жорин добавил, что квартира находится в собственности Петросяна.

«Есть вариант приехать туда с паспортом, вызвать соответствующие службы и вскрыть дверь, но Евгений Ваганович надеется на мирное урегулирование, не хочет обострять ситуацию. Надеется, что Степаненко пойдет на милость», - подчеркнул Жорин.

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко, произошедший в 2018 году, был громким и широко освещался в СМИ. Казалось бы, в отношениях бывших супругов официально поставлена точка, однако судебные тяжбы по поводу раздела имущества не заканчиваются до сих пор.