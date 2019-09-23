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В Эстонии назвали оккупацией освобождение страны от фашистских захватчиков войсками СССР

Егор Левин
18:54 23.09.2019
Эстонские власти считают, что СССР и вовсе якобы захватил балтийскую республику.
В Эстонии назвали оккупацией освобождение страны от фашистских захватчиков войсками СССР
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress

В Министерстве иностранных дел Эстонии назвали исторически неточной позицию о том, что Советский Союз освободил страну. Более того, эстонские власти считают, что СССР и вовсе якобы захватил балтийскую республику.

«Эстонская республика не принимала участия во Второй Мировой войне и была оккупирована как нацисткой Германией, так и Советским Союзом, почти на 50 лет», - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter ведомства.

Помимо всего прочего, в Эстонии, несмотря на общеизвестные исторические факты, возмущены тем, что Россия якобы пытается свести к минимуму «преступления советского режима».

Однако ранее Министерство обороны России показало ранее засекреченные документы об освобождении Таллина от фашистских захватчиков. Спецраздел на сайте ведомства носит название «Таллинская освободительная» и содержит в себе боевые донесения и оперативные сводки начальника штаба Ленинградского фронта генерал-полковника Маркиана Попова, в которых подчеркивается стремительность частей Красной Армии, которые в течение суток преследовали противника.

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