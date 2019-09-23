Алексей Глызин рассказал о встрече с криминальным авторитетом после нападения на Круга

Российский певец Алексей Глызин поделился со «Звездой» своим мнением по поводу установления Следственным комитетом России всех обстоятельств нападения на дом шансонье Михаила Круга, во время которого он погиб. По словам артиста, лично с ним следственные органы никогда по этому делу не сотрудничали, но некоторые подробности ему известны.

«Есть такой Саша Север (Александр Северов, криминальный авторитет - прим. ред.), я встречался с ним тогда. Мы обсуждали убийство, было несколько версий, но так толком ничего и не выяснили. Я специально приезжал под Тверь, мы общались на эту тему. Тогда было непонятно, кто его убил», - рассказал Глызин.

В ответ на вопрос, мог ли Северов знать имя убийцы в тот момент, певец заявил, что такое вряд ли было возможно.

«Вряд ли он знал имя убийцы, тем более что дружил с Мишей, и, естественно, уже давно нашли бы этого человека и зарыли. Что-то мне говорит, что это залетные люди», - подытожил Глызин.

Напомним, ранее Следственный комитет России установил все подробности нападения на дом Михаила Круга, во время которого артист погиб. Шансонье убили в 2002 году в его доме в Твери. Стало известно, что осужденные Александр Агеев и Дмитрий Веселов проникли в дом Круга, и он застал их на месте преступления. Началась драка, в ходе которой Веселов убил исполнителя.