Рыбное «покрытие»: трассу на Сахалине засыпало лососем

На юге Сахалина фура, перевозившая лосося, растеряла по трассе весь свой груз. Инцидент произошел на трассе между селами Долинским и Стародубским.

Не менее полтонны лосося оказалось на дороге. По предварительной информации, во время движения кузов фуры раскрылся, в результате чего улов рассыпался по проезжей части.

В социальной сети «ВКонтакте» был опубликован ролик с места ЧП: в нем видно, как проезжавшие мимо автолюбители не растерялись и стали набивать лососем мешки и пакеты.

Очевидцы отмечают, что спустя некоторое время на место происшествия приехал погрузчик, который собрал весь растерянный улов и освободил дорогу для транспорта.