СМИ: беженцы под видом украинских волейболистов попытались вылететь в Цюрих
Разоблачить преступников удалось на паспортном контроле, когда выяснилось, что украинские паспорта являются поддельными.
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Десять нелегальных мигрантов из Сирии попытались попасть на рейс в Швейцарию, выдав себя за волейбольную команду. Инцидент произошел в афинском аэропорту.
Как уточняется в сообщении греческой полиции, мужчины были одеты в форму волейболистов и имели при себе спортивный инвентарь - два мяча.
Разоблачить сирийцев удалось на паспортном контроле, когда выяснилось, что украинские паспорта являются поддельными, сообщает Le Figaro.