СМИ: беженцы под видом украинских волейболистов попытались вылететь в Цюрих

Десять нелегальных мигрантов из Сирии попытались попасть на рейс в Швейцарию, выдав себя за волейбольную команду. Инцидент произошел в афинском аэропорту.

Как уточняется в сообщении греческой полиции, мужчины были одеты в форму волейболистов и имели при себе спортивный инвентарь - два мяча.

Разоблачить сирийцев удалось на паспортном контроле, когда выяснилось, что украинские паспорта являются поддельными, сообщает Le Figaro.