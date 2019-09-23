Рябков обсудил с послом Индии контроль над вооружениями

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с послом Индии в РФ Балой Венкатешем Вармой вопросы контроля над вооружениями и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом сообщили в российском МИД.

«В ходе беседы обсуждались наиболее актуальные вопросы контроля над вооружениями и нераспространения, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», - говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Совместный всеобъемлющий план действий - политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы. В группу государств входят США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.