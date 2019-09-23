На Кубани наказали одиннадцать полицейских после инцидента с несовершеннолетней волейболисткой

На Кубани 11 сотрудников полиции понесли наказание после инцидента с принуждением юной волейболистки к сексуальным действиям.

Четверо из 11 полицейских уволены со своих постов. В отношении остальных также приняты кадровые решения. В числе прочего руководителей фигурантов громкого дела привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее в отношении двух полицейских, подозреваемых в принуждении спортсменки к сексуальным действиям, возбудили уголовное дело. В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю заявили о проведении служебной проверки в связи со случившимся.