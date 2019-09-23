Земной «Марс»: небо над Индонезией окрасилось в кроваво-красный цвет

На прошлой неделе небо над индонезийской провинцией Джамби окрасилось в кроваво-красный цвет. Причиной тому - лесные пожары, которые бушуют в стране. Они вызывают облако гари. Данное явление наблюдается в Индонезии каждый год.

Как видно в ролике, размещенном в Twitter, цвет изменило не только небо: красноватые оттенки можно наблюдать на транспорте, домах и растениях. В целом все вокруг напоминает апокалиптическую зарисовку: если небо еще имеет оранжевый оттенок, то уже на земле он плавно перетекает в багровый.

По данным BBC News, красный цвет вызван феноменом, известным как рэлеевское рассеивание.

Пользователи Сети подчеркнули, что увиденное напоминает атмосферу Марса. По данным МЧС Индонезии, за первые восемь месяцев текущего года в стране выгорело почти 329 тысяч гектаров леса.