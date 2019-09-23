В Нижневартовске мужчина на руках вытащил девушку из пожара на пятом этаже: видео

В Нижневартовске мужчина спас девушку из горящей квартиры. Свесившись из окна этажом выше, он в прямом смысле вытянул ее из огня.

Возгорание произошло 23 сентября, в понедельник. Загорелась квартира на пятом этаже жилого дома, в ней в тот момент оказалась девушка. Прибывшие на место пожарные расчеты подняли к окну лестницу и приступили к вскрытию двери, но сосед пострадавшей сориентировался быстрее.

На кадрах героического спасения, опубликованных на YouTube, видно, как мужчина свесился прямо из окна квартиры этажом выше и за руку вытянул девушку наверх. В любой момент она могла сорваться, но, к счастью, на этот раз все закончилось благополучно.