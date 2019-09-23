Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о создании Конституционного комитета Сирии. Об этом он заявил журналистам в понедельник, 23 сентября.

«Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета», - сказал Гуттереш.

Генсек ООН также поблагодарил Россию, Турцию и Иран за приложенные к созданию Конституционного комитета усилия. По его словам, работа комитета начнется в Женеве в ближайшее время.